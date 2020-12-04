食肆限座收緊生意即跌40%勢難捱　店主促重推保就業救援

新冠肺炎第4波疫情持續爆發，政府收緊防疫措施，包括食肆每枱限座人數減至2人，堂食時間提前在晚上10時結束等。有關措施已於周三(2日)生效，為期2個星期。有食肆店主指生意隨即大跌40%，大嘆「好難捱」，促政府重推「保就業」計劃向他們提供支援，亦有市民批評指疫情難「清零」，源於政府防疫工作有漏洞。

東網記者今日(4日)午膳時間到旺角朗豪坊視察，發現該處人流稀少，商場內美食廣場有不少空位，同層的食肆亦只有小部分食客，另有市民在食肆門外等候外賣。而一條馬路之隔的雅蘭中心，有大部分食肆只有零星客人、門外無人排隊。

羊肉店店長楊小姐指，以往的12月份是每年旺季，一日生意額可達4萬港元，現時因疫情令每日生意額大跌一半。她又提到，防疫措施收緊後，情況再度轉差，生意額再少三分一。她表示，目前仍捱得住，但店舖開銷多、經濟壓力大，若疫情長時間持續，她亦難以估計能捱多久。

韓式餐廳店主林先生表示，防疫措施收緊後，生意大跌40%。而疫情至今已持續超過10個月，當中有半年時間要自己貼錢出糧，如今生意慘淡、業主不願減租、員工又要出糧，他直言希望政府補貼，最好跟之前一樣，重推「保就業」計劃補貼僱主出糧。

至於早前有消息指，政府有意將違反禁聚令和口罩令等的定額罰款增至1萬港元，林先生直呼「好驚」，並稱現時每日生意額不足1萬港元，屆時會不敢招呼人數多的客人群組。

而市民黃小姐和林小姐則認為，將罰款提高至1萬港元「加得太多」，若然有關罰款實施，她們會減少外出。黃又提到第3波疫情源於免檢疫人士，批評政府防疫工作有漏洞，才令疫情持續反覆。