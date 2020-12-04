同袍向被捕漢行私刑　警員未有制止同被定罪

不認罪的被告林易昇亦被裁定罪成。

3名警員去年6月涉在北區醫院內虐待一名因襲警被捕的六旬老翁，其中二人承認藉公職作出不當行為罪還押候懲，餘下一人否認控罪於區院受審。否認控罪的被告林易昇，經審訊後今午(4日)被裁定罪名成立，還押候判。至於早前已認罪的兩人，今日亦被帶到法庭處理判刑相關事宜。

案中3名被告依次為歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）和林易昇（31歲）。歐及鄧在案件開審前已承認公職作出不當行為罪，還押候判。而林則否認藉公職作出不當行為罪，及屬交替控罪的襲擊致造成身體傷害罪。

控罪指3名被告於去年6月26日在北區醫院身為警員，故意作出不當行為，即非法襲擊鍾志華（62歲）。法庭今日裁定，林易昇疏忽履行制止另外兩名被告對鍾的非法襲擊的職責。

案情指，3名被告於案發時是上水分區巡邏小隊軍裝警員，而事主鍾志華於去年6月25日醉酒後與途人爭執，後被警方押解送院。鍾被固定在病床時，遭首及次被告在23分鐘內用逾12招虐打，包括捂口鼻、警棍塞口、電筒閃眼、拔腳毛、打下體及以警棍向下體「戳」並抽插等，更有警員聲言要「搞埋你老婆」，令老翁受驚致頭撞床架圖輕生。

第三被告林易昇早前審訊期間出庭自辯，稱事發當晚乃他轉往刑事調查組工作的首個工作日，甫上班便要處理兩宗案件及其他很多事項，感到很大壓力，故當時在病房內一度「好似hang咗機咁」。他見到其餘兩名被告拍鍾的面及扯他衣服，以為他們是要叫醒鍾及替他抹面。