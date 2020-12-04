港龍停運牽連飛機膳食公司　漢莎天廚今裁近半人手約285人

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，今年10月宣布終止港龍航空業務並大規模裁減5,300人手，事件更影響其他周邊行業！主要為港龍提供膳食服務的德國漢莎航空膳食服務(香港)有限公司（即漢莎天廚），今(4日)宣布重整架構，現時632名員工將裁減約45%，即裁員近285人。

漢莎天廚表示，因疫情令其公司陷入嚴峻困境，加上其香港區最大客戶港龍航空已停運，可以預見整個市場難以在短期內復甦，故在別無選擇下要裁員，亦會在未來6個月內持續推行更多的措施以節省開支。

有被裁員的漢莎員工向東網表示，今早收到「大信封」指被裁員，其部門10多人約一半被裁，其他部門亦陸續接到被辭退的消息，被裁員工有年資較淺，亦有已入職十多年的資深員工。他稱早前公司推無薪假安排，其每月收入已減少約60至70%，最嚴重一個月收入更減少80%。

他稱對今日的裁員消息不感驚訝，因公司業務主要與港龍航空有關，但坦言國泰當日宣布裁員及停運港龍時感到憤怒，認為國泰的行動並無考慮到會牽連其他相關行業，「當時好嬲，覺得佢哋做啲野冇諗過其他人」。他稱對前景感迷惘，認為現時經濟狀況難靠自己覓職。

香港民用航空事業職工總會主席李永富則表示，工會已接獲至少100名漢莎員工求助。他稱漢莎主要業務均與港龍有關，再加上保就業結束，航空業前景不樂觀，以及本港新冠肺炎又捲土重來，政府「旅遊氣泡」至少要押後至明年才實施等，令不少航空業支援行業需要裁員。

翻查資料，漢莎天廚為德國漢莎航空的子公司，其香港分公司為與國泰港龍航空合營，主要為港龍提供飛機膳食服務。該公司亦先後申請了兩期保就業計劃，承諾受薪僱員人數均為618人，每期取得工資補貼約1,652萬港元。