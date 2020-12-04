財會審明日大嶼　議員指地價與填海相若　政府應收回棕地建屋

立法會財務委員會今日(4日)續審議涉及5.5億港元的「明日大嶼」前期研究撥款申請。有議員指明日大嶼計劃造地的平均土地呎價與棕地相若，質疑政府為何不收回棕地建屋。發展局局長黃偉綸則指新界收地有不少限制，故仍需多管齊下覓地建屋。

批發及零售界議員邵家輝指，明日大嶼計劃造地的平均土地呎價，與政府在新界收地的每呎價相若，又質疑倘若使用建築廢料填海，可否進一步減低工程價格。議員廖長江指，社會上有聲音質疑前期研究撥款並非用作研究「是否展開工程」、而是用於研究「如何進行工程」。

黃偉綸預料，明日大嶼計劃製造的平均土地呎價約1400港元，而新界的發展區的平均土地呎價約1300港元，承認土地價格相若，惟收回土地涉及補償、安置等費用，部分新界土地難以建造高密度住宅單位。

此外，黃指出香港未來30年需要創造約30萬個住宅單位，希望交椅洲可提供15萬至26萬個單位、新界北發展區可提供8萬至13萬個單位。對於建築廢料可否減低造價？黃直言差額不大。

對於政府有何客觀標準判斷是否繼續展開工程。黃偉綸回應指，由於參考過一些初步研究，有信心計劃可以向前行，但強調當中涉及不少的把關程序，包括要向城市規劃委員會提交分區計劃大綱圖；而填海工程有相當嚴謹的標準，要於42個月內處理環境影響評估；當工程涉及公帑使用時，亦要提交立法會作撥款申請，相信立法會的審批亦很嚴謹，強調不是政府「說了算」。