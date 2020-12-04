警方國安處高級警司李桂華遭美國制裁後　還清物業按揭

美國上月初宣布因應《港區國安法》在港實施，再制裁多名中港官員，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙，以及警務處國安處高級警司李桂華。繼劉賜蕙於上月26日還清其西半山嘉富臺物業的按揭後，據了解，李桂華於本周三（2日）一筆過還清其藍田麗港城物業的330多萬港元中銀香港按揭。

根據土地註冊處資料顯示，李桂華以個人名義持有的藍田麗港城單位，建築面積639平方呎，實用面積則為517平方呎，於2013年12月以480萬港元買入。他於2014年先向中銀香港承造按揭貸款336萬港元，其後再向政府作二按借144萬港元。

李桂華先在今年4月9日簽署「Receipt on discharge of a charge」解除法定押記，還清政府借出二按的144萬港元款項，於本月2日再次簽署解除法定押記，一筆過還清由中銀香港的所有物業按揭貸款，並在昨日（3日）將有關資料交予土地註冊處登記。

制裁公布當日，李桂華曾透過警方回應指，維護國家安全是任何地方的警務人員理所當然的責任，會繼續做好維護國家及香港安全的工作。服務警隊和捍衞香港是終身責仼和榮譽，而美國不公平的制裁不會動搖其護法執法的決心。