透露家人已抵倫敦　流亡海外許智峯明赴英會合

宣布流亡海外的許智峯今日(4日)接受丹麥媒體DR2 Deadline訪問時，主持人透露許的家人已抵達倫敦，而許明(5日)亦會前赴英國會合。訪問原定昨日(3日)進行，被問到押後一日是為因為家人當時未離開香港範圍時，許表示不太希望談及家人，但承認要確保家人安全，自己才能自由發聲。

有多案在身、於保釋期間以公務外遊離港的許智峯，原定今日結束丹麥行程，需要回港，惟昨晚突然宣布流亡，暫時不會回港。許今日流亡後首度接受傳媒訪問，他強調自己不會放棄為香港爭取自由，又形容離開是展開新的一頁。

對自己未能與丹麥政府會面，許坦言感到失望，估計當局可能因擔會面會引起尷尬。惟他再次促請丹麥政府，為香港的人權、自由踏前一步；又希望歐盟等能夠展示更強硬立場，並為香港人提供救生艇計劃。

許智峯早前被控於去年「光復屯門公園」中刑事毀壞一名男子手機內的數碼檔案，涉嫌企圖妨礙司法公正。同案另一被告、許的前黨友林卓廷今早亦回應事件，指自己也是昨晚在Facebook看見許的貼文始知悉事件，事前他並不知情。被問會否擔心自己的保釋條件也被法庭收緊，他表示：「我諗相對阿峯同佢屋企人嘅自由同安全，我個人嘅保釋條件會唔會被收緊，呢個真係微不足道」。林又強調自己不會流亡，希望留在香港繼續抗爭，已經有心理準備隨時入獄。