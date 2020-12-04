入境處新智能身份證　獲香港資訊及通訊科技獎2獎項

入境處的「新一代智能身份證系統」獲好評，在2020香港資訊及通訊科技獎中贏得商業方案大獎及商業及公營機構組別金獎。頒獎典禮已分別於10月28日和今日（4日）舉行。新系統及新智能身份證有助加強對個人資料私隱的保護和提升身份證的防偽特徵，並有效防止偽冒情況。

入境處感謝主辦單位頒發有關獎項，以表揚及肯定入境處善用資訊科技讓市民體驗優質公共服務的貢獻和努力，處方會繼續精益求精，為市民提供最優質的服務。

「新一代智能身份證系統」於2018年11月推出，同年12月入境處展開「全港市民換領身份證計劃」，由預約、登記到領證等各個接觸點，善用資訊科技，為市民提供全新的公共服務體驗。

辦理換證時，市民可透過流動應用程式新推出的功能，以幾個簡單步驟辦理預約和預先填妥申請表格，更可使用自助登記服務站和自助領證服務站快捷地完成換證手續。入境處亦利用了安全可靠的流動登記系統，前往全港逾千間院舍為長者和殘疾人士提供一站式辦證和派送新證服務。

香港資訊及通訊科技獎於2006年成立，由政府資訊科技總監辦公室策動，並由香港業界組織及專業團體主辦。