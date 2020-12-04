焗死3個月大親女案　被告指妻不照顧女兒還「愈來愈離譜」

42歲無業漢張應輝兩年前涉以枕頭及被鋪焗死3個月大女兒一案今（4日）於高院續審。張自辯稱在社交網絡認識妻子盧殷童，覺得她「雖然後生過我好多但同我好夾」。他又強調很喜歡女兒：「覺得佢好得意」，所以手機內有很多女兒的照片。他表示，最初妻子有與他共同照顧女兒，但後來常常晚上外出，而且「愈來愈離譜」。

現年42歲的被告張應輝經歷過3段婚姻，與首任妻子育有一子。他是在Facebook跟盧殷童認識，不久便成為情侶。他知道她任陪酒小姐，除陪客人飲酒猜枚外，還會替客人分發「可樂」(毒品)。她還解釋過因替契姐當貸款擔保人，才要當陪酒還債，更因此要申請破產。

被告指盧於2017年7月起辭去陪酒工作，8月便告懷孕，二人最終搬到涉案單位居住並於2018年3月結婚。女兒出生後不久他亦被辭退，惟有做兼職每天賺700港元，當中給盧500港元作生活費。

被告稱自己很愛錫女兒，會跟盧一起照顧她。但之後盧經常晚上外出，他認為她壓力太大，又有反叛情緒，所以未曾責怪她，亦讓她外出「唞下氣」。但她每次一去就數個小時，有時甚至徹夜未歸。

至8月20日晚，盧提過他翌日要帶女兒覆診，還替他「校鬧鐘」，豈料早上醒來便不見她的蹤影，亦未能跟她聯絡上。他指妻子未曾試過這樣不辭而別，感擔心之餘亦認為她「愈來愈離譜」。