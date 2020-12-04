疫情影響客量　227條專營巴士路線下周一起再削班

本港新冠肺炎疫情嚴峻，市民減少出門，專營巴士再次削班。運輸署表示，因專營巴士的乘客量受疫情影響而大幅減少，署方批准部分巴士路線下周一(7日)調整服務，為期7天，涉及227條路線，其中九巴佔110條、新巴48條、城巴56條、新大嶼山巴士1條，以及12條聯營巴士路線。該署稱調整班次後，晚上10時前最多延長不超過5分鐘，晚上10時後最多延長不超過10分鐘，整體班次不會超過30分鐘一班。

運輸署指出，為應對乘客需求下降，九巴、新巴、城巴及新大嶼山巴士在檢視其營運及服務安排後，均向署方申請暫時調整部分巴士路線的班次，署方審批後批出227條路線可調整班次。該署強調審批時已考慮路線乘客量的下降幅度、載客率、調整班次後對候車時間的影響、巴士資源調配，以及市民對建議調整班次的接受程度等因素。

該署稱另有4條乘客量嚴重偏低的路線，已獲准暫停服務或調整服務時間，署方已要求巴士公司密切留意相關路線的乘客需求變化，視乎情況在有需要時加強服務，在資源許可下讓乘客有較多乘車空間。有關調整安排有效期7天，署方會因應實際情況每周作出檢討，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況。

此外，因應暫停面授課堂安排，大部分服務學校區的特別路線亦獲准暫停服務或調整班次，直至明年1月3日；而主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，則繼續獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。