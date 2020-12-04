上海仔被捕：通緝犯兼兩度潛逃　律政司遲遲未告惹質疑

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，潛逃逾兩年半，上月22日回港即被捕，曾經兩度棄保潛逃的他，於上月24日獲准保釋候查，正在尖沙咀喜來登酒店坐12日「疫監」，今日(4日)踏入第11日。各界批評律政司遲遲未提起訴，難以理解為何對上海仔身為通緝犯和棄保潛逃的紀錄無動於衷。明日（5日）上海仔將完成隔離檢疫安排，一旦律政司不作起訴，有可能再讓他潛逃海外，難免引來公眾質疑本法司法制度的可靠性，認為難以再對外標榜「法律面前，人人平等」之說。

議員葛珮帆表示，案件拖拉多年時間，經過通緝和檢疫2星期時間，奇怪律政司至今未作控告，「會唔會又係放生佢，令人質疑律政司可以基於甚麼理由而不作控訴？問題出於哪裡？這都是律政司需要向公眾解釋和交代。」葛認為，上海仔曾有棄保潛逃的經驗，不排除檢疫完成後，他會再次逃到海外，又指最近潛逃案例不少，律政司理應留意，不能隨便讓疑犯離港。

她又指，市民亦不希望犯罪人士能逍遙法外，若此案律政司不採取行動就會令人質疑「法律面前，人人平等」的說法。

「23萬監察」發言人王國興指出，案件進展至今仍有多個疑點，最主要上海仔作為通緝犯，並有棄保潛逃紀錄，證據明顯之下卻未有遭到控告，感到十分奇怪，「此案唔能夠左右搖擺，不應兒戲處理，否則公眾會對司法制度失去信心，他曾經潛逃過，顯然心中有鬼」。他批評，律政司態度曖昧，公眾亦會感到疑惑和失去信心。