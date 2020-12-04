防止許智峯棄保潛逃事件重演　何君堯促檢視保釋條件

現正身處丹麥的前議員許智峯昨晚(3日)宣布退出民主黨兼流亡海外。許因去年7月6日「光復屯門公園」而被控意圖妨礙司法公正罪等3項罪名，上周四(11月26日)在區域法院提訊時，控方曾要求許交出旅遊證件，但區域法院首席法官高勁修拒絕申請。對於許智峯今次棄保潛逃事件，議員何君堯指律政司及司法機構應該「經一事、長一智」，重新檢視批准保釋申請的制度。

何君堯稱，有鑑於最近出現12名港人涉偷渡往台灣時被廣東海警截獲，加上許智峯潛逃往丹麥的事件，認為棄保潛逃的事件頻頻發生，故促請法院在批准所有反修例相關案件的保釋申請前，需要慎重考慮或提出更嚴厲的條件。何舉例指，東區裁判官錢禮早前批准1名曾於去年7月1日闖入立法會、涉觸犯暴動罪的被告保釋，何對該名職業不詳、沒有報稱地址的被告獲法庭批出保釋表示極度不理解。

對於司法機構需收緊保釋條件。何君堯指律政司有責任提出合適條款，但釐定及接受控方要求與否，則需由法官作最後把關。他指出，不少參與反修例事件的人士已前往外國，認為律政司應就保釋條件提出指引；法院亦應該加重保釋金，以減低潛逃的風險。