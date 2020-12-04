新一波疫情如海嘯　業界料半數酒吧結業　批政府防疫不力促補助

第4波新冠肺炎疫情升溫，酒吧須再度停業，有業界代表今日(4日)表示，目前全港1,400間酒吧之中，已有120間在本月內結業，涉及員工1,800人，又指業界在沙士、金融風暴都能渡過，但今次新一波疫情如同「海嘯」，業界無一幸免，若疫情持續或有近半酒吧將結業，要求政府為疫情反覆不斷「找數」，補助業界渡過難關。

香港酒吧業協會副主席錢雋永指，停業令導致市民選擇到無規管的地方聚集，反而造成衞生風險，讓業界的犧牲變得毫無價值。他又表示，有員工生活拮据，需向僱主借糧，更有東主「按樓」交人工，擔心業界被打殘後會有連鎖效果，波及的士業等其他行業，又批評政府防疫不力，令疫情陸續有來，強制業界停業的同時，未有強制要求業主減租。錢要求政府「找數」，對業界作出非象徵式的補助。

錢續指，酒吧業界在往年淡季仍有12億港元生意額，聖誕節至少有24億港元，高峰可達30億港元，是業界「搵食期」。他擔心若仍未有任何補助，新一波疫情下將會有40%至50%酒吧不能經營，又指酒吧員工大多學歷不高，轉工亦較困難。

酒吧從業員阿祖在業界打滾10多年，育有2名女兒，他是家庭支柱，坦言「我哋響應齊心抗疫，但最後自己都生活唔到」。另一從業員阿燕是新移民媽媽，與兒子居於深水埗的劏房，她指停工令她難以交房租，生活相當困難，希望政府幫助基層人士。

酒吧東主Joanna指，店內11名員工目前已全面停工，若聖誕節仍未能復業，酒吧將損失30萬港元生意額，她指自己須供樓及為子女供書教學，並要照顧年老的雙親。另一酒吧東主阿Joe有3間分店，每月共50萬港元租金支出，他指「冇補助都唔知點算」，直言非常難捱，又指店舖有約40名員工已放無薪假，形同「裁員」。