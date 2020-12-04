被指用具殺傷力雷射筆照警員　男生藏武罪成囚8月

男大專生去年8月用雷射筆照射警員，被捕後再被揭管有噴漆和沒有身份證，他受審後被裁定管有攻擊性武器、管有物品意圖損壞財產兩罪成立，今（4日）在西九龍法院判刑。裁判官指被告用具一定殺傷力的雷射筆去照射警員的眼睛，案情較同類型案件嚴重，故須判處阻嚇性刑罰，以防他人以身試法，最終判被告即時監禁8個月。至於被告承認的未能在規定下出示身份證明文件罪，則罰款500港元。

被告胡韋延(20歲)報稱學生，被控於去年8月26日，在深水埗青山道與九龍道交界管有攻擊性武器，即一支雷射筆。他另被控在同日於石硤尾邨美葵樓地下大堂管有一罐噴漆，意圖損壞他人的財產，同時未能向警員譚浩銘出示身份證明文件。

裁判官判刑時指，被告當時使用雷射筆，於40米內照射警車內警員的面和眼睛長達36秒。事後該雷射筆被證實在40米射程內照射人體，可以造成傷害。惟考慮到辯方求情指，被告初犯、因衝動才犯事，事後亦表悔意，並承諾日後用和平方式去表達政治訴求等，加上他的體能不適宜判罰勞教，故最終判他監禁8個月。