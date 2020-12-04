明日大嶼計劃爭議不休　立會延任翻生

立法會財務委員會今日(4日)通過明日大嶼計劃前期研究撥款(前期研究撥款)，政府曾指倘若研究後認為方案可行，將會開展造價約6240億港元的填海工程。實際上，政府早於2018年《施政報告》內提出「明日大嶼」計劃，隨即爭議不休，不單止被指架空土地供應專責小組報告強推計劃，政府更被抨擊倒錢落海。

土地供應專責小組於2018年5月至9月期間，在18區舉辦介紹土地供應選項的內容並收集市民意見。在公眾參與活動期間，民主派議員曾批評土地供應選項問卷不合格，有誤導性及預知結論。其後，行政長官林鄭月娥在2018年10月的《施政報告》提出「明日大嶼」計劃，更指不會等到土地供應專責小組年底的最後報告，做法是避免市民認爲自己「堅離地」。

政府在無經民意諮詢下，即在《施政報告》強推「明日大嶼」計劃引起反彈及土地供應專責小組狂轟，最後終於「跪低」並於2019年2月宣布全盤接納小組報告，先聚焦研究交椅洲人工島填海1000公頃。立法會工務小組委員會於2019年5月份通過前期研究撥款申請，並提交財務委員會審批，惟2019年6月出現反修例風波，加上新冠肺炎疫情嚴峻，令立法會一度停擺，政府及後決定優先處理爭議性較少的撥款申請，並將前期研究撥款申請押後。

上立法年度結束前，財委會尚未通過前期研究撥款申請，‌撥款本應在下屆立法會重新遞交事務委員會討論，惟全國人大常委會宣布立法會延任不少於1年，故包括前期研究撥款在內的財委會議程可繼續審議，而林鄭早前則宣布撤回所有正待審批的人事編制建議，令人質疑為前期撥款「開綠燈」。