前主任追薪逾130萬平機會敗訴　官指解僱理由不真實

平等機會委員會爆勞資糾紛，前總平等機會主任林小慧聲稱因投訴時任主席陳章明，而於2018年4月遭無理解僱，遂入稟勞資審裁處，向該會追討損失，包括合約餘下的薪金，總數超過130萬港元；或要求復職直至合約期滿。勞審處今日（4日）作出裁決，平機會終敗訴，須賠償約130萬港元。林小慧庭後坦言非常開心，平機會則指將研究判詞，再決定往後行動。

審裁官覃有方指出，機構若以態度及行為問題解僱員工，該解僱原因必須真實，並有客觀理據支持。但覃指出，平機會的證人均非可靠證人，當中時任平機會營運總裁陳奕民更未有出庭作供、只提交供詞，覃明言不接受他的供詞；覃更直指部分證人作供時的所講的內容有偏見、不可靠。

覃又提到，林小慧作供時提到她已在平機會工作22年，獲得不少高層讚賞，並形容林是勤力、可靠的員工。而林其中一位證人、同為平機會前僱員更曾提及，在處理林的工作評級時，有高層多次要求她在林的工作評級中加入負面評語、拉低林的評級，該證人拒絕，其後亦離職。

綜合種種證據，覃認為平機會解僱林小慧所用的原因並不真實，在解僱前亦未有作任何警告，相關做法破壞普通法下訂立合約時，僱主與僱員間應有的信任及信心，故裁定平機會須向林賠償相關損失，包括合約餘下任期的薪金、強供金供款等，金額約130萬港元。

至於復職的要求，覃表明復職需勞資雙方同意，而《僱傭條例》中不合理及不合法解僱的復職或再次聘用命令，其修訂時間為2018年，不適用於林與平機會於2016年約訂的合約，故駁回有關要求，林須支付相關訟費。

有工會人士指，今次裁決屬重要案例，未來若有打工仔再遭無理解僱，除了勞工法例，亦可循僱主無理解解僱、破壞普通法下訂立合約應有的信任及信心的方向提出申索。該工會人士又指，今次案件亦能提醒平機會，作為公營機構不能任意妄為，用僱主權力胡亂解僱員工。