荃灣大埔等多區共設5個流動採樣亭　供安老院舍等員工強制檢測

新冠肺炎疫情持續爆發，政府日前發出強制檢測令，規定安老院、殘疾人士院舍以及護養院員工，須於本月1日至14日期間，接受新冠病毒核酸檢測，而有關檢測樣本必須並非自行採集。社會福利署今日(4日)表示，院舍職員可選擇到政府在全港多區設立的5個流動採樣亭，接受樣本採集服務及進行檢測，有關服務不設預約，費用全免，而須接受強制檢測人士於流動採樣亭接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。

該5個流動採樣亭分別位於荃灣沙咀道遊樂場、西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場、大埔鄉事會街2號大埔社區中心籃球場、大埔太和邨太和鄰里社區中心對出空地，以及黃大仙廣場。

除黃大仙廣場流動採樣亭暫定由即日起，直至本月10日開放外，其餘4個流動採樣亭的開放日期，將由即日直至另行通告。而所有採樣亭服務時間則由每日上午10時，至晚上8時。檢測結果呈陰性的人士會收到電話短訊通知。