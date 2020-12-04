政Whats噏：涉欺詐罪還押踎監　黎智英「勇闖」人生巔峰　

被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅「漢奸黎」壹傳媒黎智英，單計今年已經4度被捕，並有至少6宗官司纏身。之不過，佢早前仲頻頻邀約外國政界人士，乞求外國關注香港，佢喺過去嘅周末更聲言「入獄將成人生巔峰」。一語成讖，日前佢被控欺詐罪提訊，更被拒保釋，即時要去收押所還押候審，都算係踎監，可以話係佢勇闖人生巔峰。仲記得佢曾經講過「唔怕坐監、最怕洗廁所」，若果日後罪成，就真係「每日一蘋果，監都有得坐」，仲要哼住「每日一蘋果，日日洗廁所」添！

官司纏身嘅漢奸黎，過去定期喺社交網站同外國政界人士對談，乞求對方關注香港，仲希望美國總統選舉當選人拜登上台後可以出手添！之不過，漢奸黎就有啲自視過高，喺早幾日就形容只要自己愈陷入危機，就愈能夠引起世界關注香港嘅情況喎。

有學者當時就分析，漢奸黎不斷大放厥詞，只係因為好擔心自己會入獄，先至不斷公開求援，乞求西方關注佢自己。可能漢奸黎都估到自己最終難逃被關押嘅命運，所以佢當時就話：「若果因為爭取民主而入獄，將會成為佢人生嘅巔峰」。

漢奸黎同另外2名壹傳媒高層今年8月因涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等被捕，而喺本周三(2日)又涉欺詐罪被捕，案件尋日(3日)提訊，裁判官決定將案件押後至出年4月16日再訊，期間唔批准漢奸黎保釋，佢隨即被押上囚車，由懲教人員解往荔枝角收押所羈留。呢次被扣押喺拘留所，都算係踎監，可謂係勇闖人生巔峰。佢咪經常講「每日一蘋果」嘅，依家要加多句，就係「每日一蘋果，監都有得坐」嘞！

坐監做啲乜？其中一樣就係要洗廁所同清潔監獄內嘅公眾地方。睇返佢喺2015年回應違法佔領行動案時話「坐監咪坐監」，仲話寧願坐監都唔想被判社會服務令，因為自己「好怕污糟」，驚會被派去洗廁所喎。

話時話，若果漢奸黎未來申請保釋再被拒，將要留喺收押所渡過135日，包括聖誕節同農曆新年，到咗出年4月16日再訊，或者判罪成嘅話，佢就真係要踎監，到時可以喺獄中哼住「每日一蘋果，日日洗廁所」，漢奸黎必定唔再怕污糟，仲會好熟練洗廁所添！