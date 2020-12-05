申訴專員公署去年收投訴達1.9萬宗　急增3倍

本港去年起接連爆發社會事件及新冠肺炎疫情，不少市民狠批港府應對不力，投訴隨之飆升。申訴專員公署透露，去年度共收到約1.9萬宗投訴，按年急增3倍，疫情下每月更收到約400宗一般投訴個案，涉及公共服務延誤或不滿政府防疫政策等。公署考慮到疫情下政府部門實施在家工作，影響工作效率，會要求部門就延遲作出合理解釋，否則會作出批評。

申訴專員趙慧賢受訪時表示，疫情下政府部門實施在家工作，亦可能要抽調人手防疫，不少市民因而投訴公共服務延誤，例如寄郵件「好耐都做唔到」等。她續指，公署會以調解方式處理，因政府部門或同時間湧入成千上萬的個案，處理需時，並向投訴人解釋服務延遲的原因，直言：「有時可能喺需要解釋。」

她又提到，近期市民投訴量飆升，部分是針對單一事件的同類主題，曾試過因某些事件發生，一周內收到數千宗同樣的投訴，有人更會作出纏擾式投訴，不斷增加投訴事項或要求覆檢等，甚至「投訴埋公署同事」，或以粗言穢語斥責職員。她坦言，濫用情況雖然不多，但仍難以避免。她又指，受到公署職權範圍或條例所限，難以跟進不涉及行政失當的個案，職員雖會替其覆檢，惟因資源有限，若市民未能提供其他實質理據或資料，則要終止跟進，否則可能影響其他調查工作。

對於外界批評公署是「無牙老虎」，趙指公署有廣泛的調查權力，可就某些事件取得文件及會見證人等，亦有權利向政府部門作出改善建議，認為公署並非無牙老虎。她說，大部分政府部門均尊重調查，過往平均有約90%建議得以落實，其餘則因涉及制度或法例，需要一定時間研究或改善，並強調若有需要，公署亦可向行政長官作出報告，於立法會公開。她又提到，法律改革委員會早前就訂立《檔案法》及《公開資料法》發表諮詢文件，公署亦已表達意見，期望可盡快落實。