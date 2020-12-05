連冚深水埗屯門兩賭檔　22男女被捕兼犯聚票控

深水埗警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，昨日(4日)晚上8時許，突擊搜查長沙灣道233至239號一單位，搗破一個懷疑非法網上百家樂賭場及麻雀檔。單位內一名52歲女子及一名55歲男子分別涉嫌「管理賭博場所」及「協助管理賭博場所」被捕。另外2名男子，8名女子及2名內地女子(48至88歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章)，警員已向他們作出票控。所有被捕人已被扣留調查。

行動中，警方檢獲1部電腦、 5部電腦屏幕、1張百家樂枱板、1張電動麻雀枱、2副麻雀、約9300港元賭款及一批籌碼。

此外，屯門警區特別職務隊及反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，同日晚上約8時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查位於楊景路一所鐵皮屋，成功搗破一個懷疑非法賭檔。

行動中，一名36歲姓郭男子涉嫌「管理賭博場所」被捕。另外7名本地男子(47至64歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章)，警員將向他們作出檢控或票控。所有被捕人士已被扣留調查。行動中警方檢獲一張電動麻雀枱、4張麻雀椅、兩套麻雀、一副啤牌及小量現金賭款和籌碼。