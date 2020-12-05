東方日報A1：壹傳媒股價亂飆　證監會唔肯出招

本港金融市場規管問題多多，壹傳媒負責人黎智英前日被控欺詐、遭法庭下令還押懲教署，首度踎監後，壹傳媒股價再現異動。昨日該股復牌後，股價由前日停牌前的0.234元，最高升逾1倍至0.485元，收市卻幾乎回吐大部分升幅，報0.28元，僅升兩成多，成交股數4.77億股，較停牌前交易日之成交股數1,306萬股急增逾35倍。今年以來，壹傳媒股價曾四度出現大幅異動，全部與黎智英及該公司管理層被捕及警方執法行動有關。壹傳媒股價不尋常地出現「逢拉必炒」現象，但證監會卻由8月至今仍沒有行動，有團體昨日再向證監會投訴，要求立即徹查或勒令壹傳媒停牌。多位金融界人士則促證監會盡快調查，並呼籲散戶切勿接火棒。

壹傳媒股價昨日似被舞高弄低，昨日早上9:20市前競價時段（U盤）以每股0.33元成交836萬股，開市後兩分鐘股價已炒高至即市高位0.485元，較停牌前股價0.234元升1.07倍，市前競價時段加上開市首兩分鐘的成交股數超過6,500萬股，惟之後就掉頭炒落，升幅不斷收窄，與大戶慣常藉消息挾高股價再派貨的手段極為相似。午後該股反覆回落至全日低位0.27元，以收報0.28元落幕。全日成交量4.77億股，成交額1.7億元，相當於該公司市值7.38億元的23%。若以該股總發行股數26.36億股，撇除黎智英持股18.78億股，街貨約7.5億股，昨日的成交股數已相等於街貨的63%，估計轉手率甚高。

異動下的大幅成交，被牽動的是股民的血汗錢。今年8月以來，壹傳媒股價大幅異動已最少有4次（見表），包括8月10日黎智英因涉違《港區國安法》被捕後，股價急升25倍，幾日之間，又累跌84%；今年9月，警方拘捕15人，涉嫌推高壹傳媒股價獲利，當日又見股價異動；然後10月警方國安處人員到黎智英位於觀塘的公司搜證時，壹傳媒股價又被炒高再質低；昨日該股重演炒高後再插水的舊招式。

香港政研會主席鄧德成批評證監會辦事不力，他指出，黎智英被還押，又涉違《港區國安法》，壹傳媒或有倒閉危機，導致投資者及小股東蒙受損失，其股價調查應更透明。但該公司股價自8月初首次出現大幅波動，他已即時去信證監會投訴，惟3次獲得的回覆全屬官樣文章，完全未有交代調查結果，鄧批評證監會龜縮怕事，促勿再包庇黎智英。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，昨日早間的股價炒高後，不少買賣經紀牌以散戶常用的證券行為主，他提醒投資者，股份升得急亦會跌得急，風險不低。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，股價日中波幅相當大，且升勢一般只維持很短時間，是純粹投機性質的接火棒遊戲，散戶不應參與。

壹傳媒業績已經連續5年半見紅，累蝕逾20億元。過去10年以來，公司累計虧損逾28億元。受劣績及管理層相關的負面消息拖累，股價11月26日跌至0.213元，為8月10日以來的新低，若股民高位追入仍持貨的話，最多可蝕近90%。香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，壹傳媒股價異動是公眾關注的事件，證監會應定期公布調查進度，保障投資者利益。

壹傳媒周四發出的復牌通告指出，黎智英、執行董事周達權及行政總監黃偉強於12月2日分別被控欺詐罪。該指控是有關違反與香港科技園公司就壹傳媒位於將軍澳工業邨駿盈街8號的營業場所的租賃條款，導致蘋果日報印刷有限公司及/或力高顧問有限公司獲得利益。提訊後，黎智英已被還押。周達權和黃偉強則獲准保釋。

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