美限制華統戰部官員簽證　煞停5項中美交流　其中一項涉港

美國政府繼日前收緊中共黨員及其直系家屬的簽證有效期後，國務卿蓬佩奧周五（4日）再出兩招針對中國，宣布對中共中央統一戰線工作部（中共統戰部）從事「惡意活動」的官員，實施入境簽證限制；同時反制中國外宣，叫停5個偽裝成「文化交流」的美中交流計劃，其中一項與香港有關。

蓬佩奧在聲明中首先批評中共一直都試圖宣揚馬克思列寧主義的意識形態，並在全球施加影響力。其後他指控隸屬中共的統戰部資助與支持海外組織為中國散播外宣，且使用暴力、盜竊個人資料等手段，脅逼和欺凌反對北京政策、批評新疆及西藏人權狀況的人士，包括學界、商界、公民團體及海外華人社群。他又指摘北京試圖在美國拉攏支持者，延續其威權及政策主張。

蓬佩奧表示會根據《移民與國籍法》，對相關中共官員和涉及使用武力、盜竊、洩漏個人私隱、間諜活動、破壞，或惡意干涉美國內政、學術自由、個人隱私或商業活動的人士，實施簽證限制措施；惟他未有列明被制裁的名單。他強調，未來將持續透過類似措施，清楚表明美國不歡迎這類違反國際秩序的人士，並促請中方停止使用脅迫手段壓制言論自由。

蓬佩奧同日以視像形式出席國際事務與戰略研究所麥納麥對話會議時，除了談及伊朗問題外，他亦提到中國正在中東區內擴大影響力，但指很多國家加入美國陣營，強調「這不單是美國和中國之間的角力，而是自由和暴政的抗衡」。

同日稍後，蓬佩奧為打擊中國外宣，發聲明叫停5個美中交流計劃，包括「政策制定人士中國教育旅行計劃」（Policymakers Educational China Trip Program）、「美中友誼計劃」（U.S.-China Friendship Program）、「美中領導者交流計劃」（U.S.-China Leadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流計劃」（U.S.-China Transpacific Exchange Program）和「香港教育及文化計劃」（Hong Kong Educational and Cultural Program）。

上述計劃根據《相互教育和文化交流法》實施，容許華府僱員使用外國政府資金旅行。蓬佩奧指，其他得到政府資助的計劃是互惠互利，但有問題的計劃是中國政府全額資助用作宣傳軟實力的工具，並精心設計確保中國官員能享有權限，而非無法享受言論和集會自由的中國人民。