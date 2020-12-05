Dr.東：捽眼易令病毒細菌入眼　紅眼症可影響視力

天氣轉冷，市民容易傷風感冒，應避免捽眼睛，否則病毒或細菌上眼，後果嚴重。眼科醫生表示，引致傷風感冒的病毒，甚至是新冠肺炎病毒，亦可導致俗稱「紅眼症」的結膜炎，不少病人在呻鼻涕或咳嗽後，隨即觸摸眼睛引致發炎，眼睛會通紅，痕癢難當，嚴重甚至會影響角膜、留下疤痕，影響視力。因此要注意手部衞生，減少捽眼，預防感染風險。

眼科醫生劉韋形表示，紅眼症一般分為由過濾性病毒、細菌和衣原體感染，最常見的是病毒感染，很多時病人打噴嚏、咳嗽，或自己擤鼻涕後，未有妥善清潔雙手便捽眼，令病毒走進眼睛。一般幼童和抵抗力低患者較高危，前者主要是因為衞生意識較低，她憶述曾有個案全家4、5人均患上紅眼症，他們的病徵類近，相信是受到同一種病毒感染，由於紅眼症有傳染性，與患者共用毛巾等，亦有機會「中招」。

病毒僭伏期約為1至3日，常見病徵多為眼睛通紅、有異物感、痕癢無比，亦會出現眼膠、眼垢和流眼水等分泌物，稍為嚴重的病人，眼皮會紅腫，更嚴重會影響眼角膜，病人會覺得眼前的事物變得朦朧。劉引述美國眼科組織向醫學界發出的指引，說明新冠肺炎亦有機會導致結膜炎，建議病人戴上眼罩防疫。

劉又指，病毒感染的紅眼症情況一般較為輕微，基本上甚少有後遺症，但若炎症是由細菌引起，情況則更為嚴重，因為細菌不會單純停留在結膜，更會蔓延到角膜，攻擊眼睛其他結構，導致損傷，甚至潰瘍，損傷最後留下疤痕，將影響視力，患者將需要入院治療。

她形容，紅眼症的普遍程度就猶如傷風感冒一樣，醫生一般會為病人處方滋潤雙眼的眼藥水舒緩病徵，亦會給防敏感、止痕的藥水；對於較嚴重的個案，則會處方類固醇藥水，甚至抗病毒藥膏，讓病人塗入眼睛。

她續指，病情非常輕微的病人，一般能自行痊愈，病人可購買滋潤和防敏感藥水，舒緩不適的感覺，但不建議購買收紅筋藥水，因藥水只會令血管收縮，減少眼晴發紅，但對病況毫無幫助，甚至會掩藏病徵，令病人難以發覺已受感染，延遲求醫。

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