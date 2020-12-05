楊潤雄否認通識科改革變國民教育　承諾不減教師數目

《施政報告》中提出改革高中的通識教育科，社會關注會否「殺科」或硬推國民教育。教育局局長楊潤雄今早(5日)在電台節目表示，改革通識科是源於科目推行多年來的爭議不斷，現時社會有很多不必要懷疑，如誤解當局要將科目轉為國民教育科，他澄清通識科改革後不會是國民教育科，新科目命名將以反映課程宗旨為目標。

他又指，國家發展一直是通識課程架構的重要一環，基於未來發展需要，本地學生亦要認清國家與香港的關係。他指課程內容並非新事物，亦有包括全球議題，希望學生同時涉獵。至於改革後學生可到內地考察，他期望學生可從中得到觀察及思考機會。

楊透露，通識科改革後，評級只會分「達標」及「不達標」，並取消獨立專題探究，改革方向會與學校課程檢討專責小組9月提交的報告接近，惟現時仍未決定如何刪減課程，但承諾不會減少通識科老師數目。

他又指，現時全港2800多名通識科老師，僅不足一成專教通識，大多數人要兼教其他科目，日後在教學編排上需作調節。當局會與校方保持聯繫，並就新課程培訓教師。他強調通識科改革不會影響學生的明辨慎思能力，亦可讓教師更好地備課及教學。

中小學暫停面授課堂方面，楊指該決定是基於疫情嚴峻，有醫學專家建議要減少人流聚集。至於何時復課則須視乎疫情發展，他稱知道社會有不同意見，亦明白要平衡日常活動與疫情，惟現時情況嚴峻令人擔心，強調會小心行事，希望家長信任。