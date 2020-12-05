聯合招聘考試「人貼人」恐播疫　考生轟政府拒延期

近日疫情持續惡化，惟政府自己「雙重標準」，一方面收緊社交距離措施，另一方面投考公務員的聯合招聘考試(JRE)今日(5日)卻如期舉行。位於灣仔的考場人頭湧湧，30多名考生在大堂「人貼人」排隊等候，未有遵守社交距離限制。有考生批評政府未在現時疫情嚴峻下延期考試，亦有考生決定不如廁、不飲水，以免染疫。

聯合招聘考試今日如期舉行，考場灣仔愛群道社會福利署亦人頭湧湧，考試入場時間早上約9時半，有40名考生在大堂內排隊等候，期間考生未有遵守1.5米的社交距離限制；而位於灣仔聖公會鄧肇堅中學的考場，早上9時起亦有約30名考生入內等候。試場大門有安排酒精搓手液可供使用。

多名考生均指現時疫情嚴重，不理解為何考試會如期舉行，現在政府工作的吳先生表示，連日來確診數字高企，更有病人不幸病亡，對政府如期舉行考試感費解。他指自己曾考慮不前來應試，惟現時市道差，擔心影響未來工作機會，而是次考試亦屬一年一度，應好好把握。他又稱，在一些考生群組內亦收到「不要上廁所」、「不要除口罩」等建議，自己亦會傾向不在考場內除口罩。

另一考生張小姐同樣表示擔心，只好寄望考場人流不要太多，考生梁先生則表示不太擔心，認為政府早前已給予一定指引，包括填健康申報表、座位距離限制等，又認為如若考試延期將浪費公共資源。

公務員事務局早前指，為減少同一時間出行及在試場內的的考生，考試今年特別分為上午及下午2個時段舉行。局方亦按指引在試場實施多項防疫措施，包括要求所有考生及考務人員必須戴口罩、接受體溫監測、以酒精搓手液清潔雙手及作出健康申報。當局亦有加強清潔試場設施及加闊考生座位之間距離等，以保持試場環境清潔及室內空氣流通。