陳帆否認覓地建公屋「有水分」　正研究租金管制

新一份《施政報告》指已成功物色未來10年興建公營房屋單位的用地，運輸及房屋局局長陳帆否認數字「有水分」，有信心可如期供應足夠房屋，惟指現時公屋輪候數字或未「見頂」，局方亦正研究租金管制。

陳帆今早(5日)於電台節目上表示，有信心可於10年內確實提供到31.6萬個公屋單位，否認《施政報告》提及的數字「有水分」。對於現時公屋平均輪候時間已達5.6年，陳帆指不敢說數字已經見頂，短時間內的公屋供應仍然要追落後，故政府計劃於明年7月起，為輪候公屋超過3年的住户發放現金津貼，計劃將試行3年，預計涉款80多億港元。局方會透過房屋委員會，邀請符合資產限額的市民申請，局方亦會實行抽檢機制，而市民毋須提供租金證明，相信可加快處理程序，局方亦正研究租金管制。

政府計劃租用酒店及賓館單位，作過渡房屋用途，陳帆指希望業界接受作有關用途的時間不少於兩年，指於商討的過程中，反應正面。此外，局方亦計劃資助改裝有關酒店及賓館的單位，以配合入住人士長期居住的需要，指以往亦於校舍及政府建築物進行類似工程，認為做法可行。