不滿長洲醫院拒收樣本　病人發難將唾液倒桌上恐院內播毒

繼早前有市民在社區檢測中心拿取樣本收集包後，直接在街上除下口罩吐唾液到樣本瓶，惹起播毒風雲後Z《東網》接獲消息，指本周四(3日)一名病人拿取樣本瓶到長洲醫院，打算交回樣本瓶，但由於已過了收集時間，醫護人員未能安排收集化驗，病人一怒下打開樣本瓶，並將瓶內的口水液體濺向護士室桌面。長洲醫院回覆指，由於當日病人未有留下個人資料，暫時無法確定病人身份。

據了解，該名病人早前出現病徵，須留下深喉唾液樣本進行檢測。病人留下樣本後，並在周四早上約11時到達長洲醫院，打算交回樣本，但據悉當時已過收集樣本時間，因為該院在大約早上10時半便會「截數」，其後會將當日的樣本送去東區醫院化驗，於是醫護人員叫病人翌日再來，但病人不肯且發怒，並打開樣本瓶讓瓶內的液體濺向護士室桌面，然後離開。

長洲醫院表示，當時除一名當值護士外，並無其他職員或病人在房內。據了解，當值職員有穿着合適保護衣，而樣本並未有濺到職員身上。院方指，截至昨日(4日)為止，所有經本院發出強制檢測令的病人已交回樣本瓶，而檢測結果均全為陰性。