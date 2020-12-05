許智峯棄保潛逃飛抵英國　稱或永遠不回港

被警方通緝的立法會前議員許智峯早前稱因公務外遊現身丹麥，及後宣布流亡海外。許抵達英國倫敦時表示，知道可能永遠沒有機會回港，心情沉重，惟未有正面回應是否以外訪為名，棄保潛逃。

許智峯於英國時間周五(4日)傍晚，由丹麥哥本哈根抵達倫敦希思羅機場，一名男士到場接機。許接受電視台追訪時指，到達英國的心情很沉重，因為知道要與香港所有事物劃清界線，意識到可能永遠也沒有機會回港。但形容在英國此自由的國家，呼吸每一口自由的空氣，都不是只為自己，而是為香港。

許智峯指，目前未決定是否留在英國繼續生活，被問到他是使用甚麼旅遊證件入境英國，他表示不想談論細節。許亦未有回應是否以外訪為名而棄保潛逃，指自己現時要多加休息，或於日後再作交代。許亦沒有回應為何及何時決定流亡，同時拒絕透露已經離港的家人，是否同樣身處英國。

另外，由於許智峯本身亦出任中西區區議員，民政事務局長徐英偉今早(5日)在電台節目表示，仍未接獲許辭任區議員的通知，又引述《區議會條例》列明，任何民選議員連續4個月沒有出席區議會會議，或沒有在限期前取得區議會同意，即喪失議員資格。他指不評論個別案件，僅稱若有人表示辭職，將按程序處理。

有關許智峯議員辦事處的營運開支問題，徐表示，若失去議員資格就不可申報有關開支，當局會再檢視條例及事態發展，再研究如何處理。至於區議員日後是否要宣誓擁護《基本法》及效忠特區，徐英偉認為區議員屬於公職人員，市民普遍亦同意公職人員應宣誓或簽署相關聲明，但具體安排有待公務員事務局公布。