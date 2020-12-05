娛樂場所關閉　舞台表演業批朝令夕改　逾百場演出腰斬

第4波新冠肺炎疫情未退，政府日前宣布收緊防疫措施，娛樂場所及戲院等由本周三(2日)起關閉14天，當局建議相關表演團體可利用科技，直播或錄播表演。香港舞台藝術從業員工會今(5日)表示，措施推出後導致約104場舞台藝術演出遭腰斬，至少1000名舞台從業員受影響，粗略估計全行損失高達670萬港元。工會批評政府防疫政策朝令夕改，對舞台藝術業界造成嚴重打擊，促請當局聆聽業界意見，向受影響的演出單位提供補助或賠償。

工會今日舉行網上記者會，指出自本港爆出首波疫情起，舞台藝術業已多次受封館防疫措施影響，導致長時間停業停工，近乎完全停擺。工會批評政府在疫情下對業界支援僅杯水車薪，日前更倉卒宣布再關娛樂場所，令現場表演場地大多只容許藝團使用作綵排或拍攝用途。工會發言人勞正然批評，當局沒有向藝團提供應付演出取消的措施及相關紓困計劃，令行業損失慘重。

工會副主席梁祖堯提到，政府日前建議表演團體可以直播或錄播方式表演，他強調舞台藝術屬於現場表演，就算改以直播形式表演亦難以取代現場觀賞的體驗及互動。亦有工會代表直言直播或錄播方式表演牽涉投放新資源及版權等複雜問題，並非「擺部機錄或播咁簡單」，冀望政府能為業界提供經濟及技術支援。