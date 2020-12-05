政府死撐明日大嶼對港好　林超英斥欠正規研究憂使冤枉錢

立法會財務委員會昨日(4日)通過涉款5.5億港元的明日大嶼前期研究撥款申請，發展局局長黃偉綸今早(5日)在電台節目表示，將立刻展開為期3年半的研究，相信計劃會為香港帶來很大好處，強調過程有不同把關。惟天文台前台長林超英則對研究撥款通過表示失望，批評整個計劃「沒有需要，必有破壞」。

林超英批評指，明日大嶼計劃屬香港有史以來最昂貴的項目，是最需要按正常程序處理，但偏偏走捷徑，沒有進行正式的可行性研究，擔心會「走冤枉路和花冤枉錢」，恐怕最終出事要由市民承擔後果，同時對自然生態造成破壞。

黃偉綸則表示，明日大嶼研究工作包括探討交通及財務融資安排、未來人口變化等。被問到有沒有信心計劃不會超支，黃指政府早前將項目成本管理辦事處，升格至由發展局常任秘書長直接領導。而局方就2016年後開展的多個項目均暫時無意追加撥款，舉例與明日大嶼計劃相近的東涌東填海工程，於工程進展或開支控制上均非常理想。

黃補充，整項明日大嶼計劃並非一定要由政府全數出資，可透過不同的融資方式進行發展，政府亦有補地價等收入，又指若研究工作順利，預計於2025年會作分區大綱圖修訂等法定程序，社會將於2025至26年視乎數據而決定是否推展整個項目，如果得到同意可於2027年展開填海工程，於2至3年時間內會有第一組土地可以建屋，於2034年開始入伙。