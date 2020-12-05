本港珊瑚生長健康穩定　橋咀洲東珊瑚覆蓋率逾8成

漁農自然護理署今日(5日)公布，本年的香港珊瑚礁普查結果顯示整體珊瑚生長健康穩定，品種多樣性維持於高水平。33個普查地點中，錄得13.8%至83.8%的珊瑚覆蓋範圍，當中珊瑚覆蓋範圍最高的為橋咀洲東，惟調查亦發現個別地點錄得珊瑚白化的現象，但影響程度僅屬輕微及只限於局部地方。

漁護署於6月展開為期5個月的「珊瑚礁普查2020」，普查範圍涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島等33個普查地點。普查發現，各地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由13.8%至83.8%不等，有19個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中6個位於海岸公園，而橋咀洲東更錄得最高的珊瑚覆蓋範圍，達83.8%。

普查亦有在21個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度，珊瑚的顏色越深，表示健康狀況越佳。本年的珊瑚色素平均指數為4.31，遠超過一般平均值的3，顯示珊瑚健康狀況良好及持續穩定。

普查另有記錄預先訂定的20種指標品種魚類和無脊椎動物，結果普查員共找到17個指定指標品種，包括眉魚、蝴蝶魚、笛鯛、海膽、海參及寶貝螺等。而所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業痕迹，但在個別地點發現有棄置魚網的情況，影響程度屬輕微，署方將安排承辦商清理。