持BNO港人下月可申請留英 英領事料5年內有32萬人申請

BNO留英計劃下月31日接受申請，英國政府預計首年將有12萬至15萬人赴英。

英國宣布放寬英國國民(海外)護照(BNO)護照持有人移居英國的條件，港人留英簽證將於下月31日起接受申請。英國駐港澳總領事賀恩德指，容許港人移民的方案於英國獲得顯著支持，英國政府預計未來5年將有多達25萬至32萬港人赴英。

賀恩德指，現時有35萬名港人持有BNO，較2019年夏天增加20萬人。英國政府預計首年將有12萬至15萬名港人，以BNO港人留英簽證赴英，而數字會不斷攀升，預計未來5年將有多達25萬至32萬港人赴英，惟最終數字需視乎香港及英國雙方的實際情況，以及疫情的最新發展。

賀恩德強調，英國政府早已表示對《港區國安法》有保留，當中部分條文與《中英聯合聲明》中保障的自由有衝突。對於法例容許中央駐港國安公署可以在港運作，行政長官亦可挑選負責審理有關國家安全案件的法官，賀恩德認為難以維持現時香港實行的高度自治，而港府推行國安法時亦無進行有意義的諮詢。

賀恩德指英國人對《港區國安法》感到十分震驚，擔心會消滅於香港的異見聲音，希望英國政府履行於《中英聯合聲明》的承諾，他留意到BNO方案在英國獲得顯著支持，反映英國人十分支持香港人。

英國外相藍韜文早前指，將考慮停止派遣英國法官出任香港終審法院非常任法官，賀恩德指，是由於擔心《港區國安法》將影響香港的司法獨立，又透露英國政府正與法官討論，若然他們停止到香港擔任法官，將對香港的司法制度造成多大程度的影響。