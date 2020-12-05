死因庭拒為南丫海難召開研訊　家屬去信裁判官促覆檢決定

造成39人罹難的南丫海難事隔8年，惟死因庭一直未有召開死因研訊。上月有南丫海難家屬終收到死因庭信函，指不會就事件召開死因研訊。死難者家屬今日(5日)召開記者會，稱已於本月1日去信死因裁判官，要求重新覆檢死因庭的決定，重新召開死因研訊找出真相。

協助死難者家屬的民主黨涂謹申表示，倫明高法官的調查委員會聆訊是根據近10年前的資料進行，對於警方的後續刑事調查，包括南丫IV號造船公司工程師的口供，以及海事處內部調查等，當中找出的資料及問題，未曾經過獨立公開的聆訊程序。

他又指，若不召開死因研訊，家屬便無法掌握所有資料，失去盤問權，亦剝奪公眾的知情權，而死因研訊在經過盤問等程序後，往往能得出與官方不同的結論，而且死因庭亦可對政府提出改善建議，以保障香港海上安全。

海難其中一名幸存者趙先生表示，對死因庭決定感愕然，質疑政府隱瞞事實，拒絕公開海事處的調查報告，對家屬不公平。他稱，海泰號是事件的重要原因，但海事處卻拒絕有關取閱海泰號的損毀檢驗報告的要求，對此無法接受。

死難者家屬徐先生對裁判官的決定亦非常震驚。他指，時任特首梁振英曾表示絕不姑息、前房屋及運輸局局長張炳良亦曾公開承諾，會將報告部分內容公開，但最終均無兌現承諾，批評政府失去誠信。他稱若不公開調查報告，沒法掌握資料及真相，難以讓死者安息。

家屬之一的梁小姐則指，等足8年才收到有關決定，認為政府已把他們遺忘，亦沒有部門就事件道歉，相反馬尼拉人質事件不在香港發生亦有召開死因研訊，批評政府面對南丫海難此等本地大型海上事故卻不願召開研訊。