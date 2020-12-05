公共企業逆巿獲利但加薪手軟　工會倡增聘人手

公共企業於新冠肺炎疫情下的負面影響較其他行業小，各間企業逆市仍然獲得盈利，但員工的加薪幅度比以往大幅減少。有工會今日（5日）召開記者會，表示問卷調查結果中顯示，近7成僱員對今年度加薪幅度不滿意。工會又指，企業有盈利應與僱員分享業績成果，於失業率高企的社會環境，亦應增聘人手，一盡社會責任。

由中華電力公司華員職工會、港燈電力投資公司職工會、香港中華煤氣公司華員職工會、電訊盈科職工總會組成的香港公共事業工會聯合會，於上月2日至13日向會員發出問卷調查，共收回1166份問卷，結果顯示69.3%受訪僱員不滿意今年度加薪幅度，凍薪及加薪幅度1%或以下僱員佔13%，加薪3%或以下有61.4%，反映薪酬升幅較以往大幅減少，76.7%員工要求2021年加薪4%或以上。

港燈電力投資公司職工會馮向文表示，公共事業受新冠肺炎疫情影響相對其他行業小，兩電亦有政府保障，企業對員工薪酬增長有責任。電訊盈科職工會主席林樹煥亦指，企業應統一加薪幅度，達致同工同酬，又指現時並無統加薪日期，倡議公司可一視同仁，統一加薪時間。

香港中華煤氣公司華員職工會主席孔繼明指出，公司蝕錢下凍薪、減薪可接受，但有盈利的情況下，同事的工作表現值得加薪4%。他又指，2010年至今只增加約100名員工，惟客戶多近20萬，現時市場失業率高企，於公司人手不足的情況下應聘請更多人手。

中華電力公司華員職工會施生弟表示，機械打磨裝配工，高級焊工、起重機操作員等工種人手不足，於社會需要工作崗位時，公共業務企業應增聘技工學徒。他亦倡議公司將退休年齡由現時60歲延至65歲，讓有能力、有體力能貢獻的員工可選擇延後退休。

根據4間公共企業2020年中期業績報告，中電公司集團中期盈利60.1億港元；港燈公司中期收入48億港元；煤氣公司中期盈利35.17億港元；電訊盈科集團半年收益182.81億港元。