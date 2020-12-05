院舍員工憂專用檢測中心更高危　促政府上門採樣

疫情在多間院舍內爆發，政府加開2間分別位於黃竹坑及灣仔的臨時檢測中心免費為有關人士作病毒檢測。位於灣仔軒尼詩道籃球場的臨時檢測中心今早(5日)開放，9時許已有約30人排隊輪候，但到中午時間已不見人龍，員工入內前要先出示文件證明在院舍工作，約需5至10分鐘便完成登記與檢測過程。在場內工作人員指今早至中午約有60人到場接受檢測。

到場的安老院舍負責人蔡小姐指，登記身份證後便進行檢測，過程約需5分鐘便完成，形容過程順利，但其院舍員工昨日(4日)到黃竹坑檢測中心時，需由下午2時等到5時，另一同事今日仍要等足2小時。她又批評檢測人士排隊等候時距離未足1.5米，認為「中唔中就睇彩數」。

她指現時社區檢測中心不足，惟其工作的安老院舍位於大角咀，就近油尖旺區的社區檢測中心在1號預約時已要排至15日，但九龍區未有院舍職員專屬的檢測中心，形容要長途跋涉到灣仔，除不便外，更要特地抽時間檢測，過程與人接觸亦有一定風險。她又認為早前由政府人員上門採樣的處理方式較好，若政府因人手不足而未能實行，建議增加在九龍及新界區的檢測中心，又或允許院舍自行將樣本送到特定位置。

在另一院舍工作的王小姐表示，擔心開放兩個臨時中心後，若有一個院舍員工確診便會導致交叉感染。安老院舍職員何小姐亦指，有同事因擔心專屬檢測中心有太多院舍員工聚集，會加大傳播風險，寧願到開放予公眾的中心進行檢測。

政府早前要求院舍員工在本月14日前進行強制檢測，員工可攜同由院舍填妥的「檢測登記表」，前往兩間臨時檢測中心作即場登記及進行檢測，惟服務不設預約，其中黃竹坑臨時檢測中心將由昨日起每日上午9時至下午1時30分、下午2時30分至晚上7時開放；灣仔臨時檢測中心的開放時間則為今起，每日上午9時至下午1時30分、下午2時30分至晚上7時。