127所內地院校參與高等教育展　今年改為網上報名

內地高等教育展今日(5日)舉行網上博覽，為家長及學生簡介下學年內地高等院校招生文憑生的資訊。國家聯合招收華僑港澳台學生辦公室孔志冬表示，下學年參與文憑試收生計劃的高等院校增至127所，分布在內地22個省市及自治區，較上學年增加了5所院校，他提醒今年報名確認方式有所調整，有意申請的考生不需親自到報名中心辦理確認手續，而是改為網上確認，而個別院校需要學生提交學習概覽及個人經歷供參考，考生需在5月31日前透過網上系統上傳。

孔表示，下學年有關計劃增加了5所院校，分別為東北師範大學、福建醫科大學、湖南工業大學、海南師範大學及西安電子科技大學，今年報名確認方式有所調整，通過審核的考生須在指定時間向中國教育留學(交流)中心繳付報名費用，

孔續指，考生可在明年3月1日至20日透過網上系統報名，而今年有多個截止日期考生需更為留意，包括在3月31日前申請人需登入報名系統查看報名審核結果，而4月12日前不通過審批的申請人會收到提示更正訊息，考生需再次提交審核，在4月16日前，上次不通過審核的申請人可查詢結果，而在4月23日通過審核的申請人須繳交460港元報名費，而結果將在7月底公布。

每名考生可填報16個志願，而每所院校可填報4個志願。孔又提醒考生亦參考各院校往年的收生分數及名額，以免浪費機會，她又公布部分院校在2020年透過計劃錄取文憑試考生的結果，當中暨南大學有2117人申請，其中578人報讀了第一志願，最終錄取了520人；中山大學有1564人申請，其中891人報讀第一志願，最終錄取了95人。

部分院校或學科要求與申請人面試，孔指面試的形式由院校自行決定，故申請人宜自行向院校查詢。另外，大會亦邀請了學友社學生輔導中心項目主任陳衍宗分享，陳指內地發展機會多，但學生應審慎考慮未來是否想到內地發展。他又指，部分學生誤以為到內地升學，是成績不夠升讀本港大學的另一「逃生門」，但其實內地不少院校的錄取學生分數並不低。

陳又指，考生亦需留意畢業後其專業是否獲本港承認，例如在內地完成中醫藥學士課程可應考本港執業試，但台灣畢業的就沒有資格應考。