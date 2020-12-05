中大民主牆守則擬收緊　校方有權移除與事實違背單張

大學校園民主牆引發的爭端不斷，過往曾發生多宗民主牆遭撕毀事件。中大學生會昨(4日)在社交網站發文指，收到師生中心管理委員會的電郵稱，下周二（8日）將會舉行網上會議，電郵又附有該委員會對修訂民主牆使用守則的建議，包括規定實名制、限制單張內容等，學生會批評有關建議收窄言論自由，要求校方撤回。

學生會指，師管會將於下周二舉行網上會議，該會成員近日收到該師管會召開會議的電郵，函中附有校方對修訂《中大學生會民主牆守則》的建議，包括要求民主牆的所有單張須清楚註明真實姓名及中大學生證號碼；單張內容不得與事實相違背、人身攻擊、誹謗或侮辱(包括粗言穢語)、淫褻或不雅、侵犯私隱等；師委會亦有權除下任何違反該守則或牽涉法律責任的單張。

附件中要求學生會於本月24日前，將民主牆管理措施細節呈交師管會予以通過，又表明「若學生會仍未能妥善管理民主牆，委員會經適時檢討後，可收回民主牆管理的權利」。

學生會表示，有關建議收窄學生在校園內的言論自由，批評師管會「恐嚇」收回學生會管理民主牆的權利，主動配合政權打壓港人聲音，令學生會深感不安。該會懇請校方及師管會委員撤回相關建議，並希望學生關注民主牆及學生言論空間受打壓的情況。