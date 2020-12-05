許智峯議辦今大門緊鎖　前區議員促民政處即時停發薪津

有4案9控罪在身、被通緝的許智峯正流亡英國，其中西區區議員議席問題惹起外界關注。民政事務局長徐英偉今早(5日)出席電台節目時，指局方仍未接獲許的辭職通知，又提到根據《區議會條例》，任何區議員連續4個月缺席會議，可被剝奪其區議員資格。曾任該區區議會副主席的陳學鋒認為許應「有手尾」主動辭職，在未來數月不要再「呃公帑」；又認為當局現階段應即時停止向許及其區議員辦事處發放任何薪金及津貼。

許智峯目前仍然有中西區區議員身份，外界關注其流亡後的議席安排，徐英偉今早表示，局方至今仍未收到其辭職通知，但引述《區議會條例》，指任何民選議員連續4個月沒有出席區議會會議，且在限期前未能取得區議會同意，即可喪失議員資格。

徐又表示，不評論個別案件，僅稱若有人表示辭職，將按程序處理。至於日後公職人員宣誓要求會否涵蓋區議員？徐認為區議員屬於公職人員，惟具體安排有待公務員事務局公布。

被問到許的議辦營運開支問題時，徐僅表示，若有人失去議員資格，即不可申報有關開支，惟局方會再檢視條例及事態發展，再研究如何處理。《東網》記者今午到許位於中環結志街的議辦視察，由於周末並非議辦的辦工時間，上址今日並無開放，大門緊鎖。

而陳學鋒回應查詢時，認為許即使流亡海外，亦應「有手尾」主動辭去其區議員議席；又提到根據該區《會議常規》，任何人連續缺席3次區議會會議，即可喪失議席。他認為，若許在喪失議席前繼續領取薪津，行為屬於「呃公帑」，將對此感到不屑；又認為許流亡已明確表明不會再履行其區議員職務，故促請當局現階段即時停止向許發放任何薪金及實報實銷津貼。

陳又指，按照《會議常規》，區議員只能以身體不適等理由申請「請假」，相信主席亦難以不視許為缺席會議，認為即使許堅持不交代其區議員議席安排，問題最多只會拖幾個月。談到當許的議席出缺後，建制派會派誰人參與補選時，陳認為相信最快明年9月才會舉辦選舉，現時談論人選問題是言之尚早。