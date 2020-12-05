警冚賭掃毒打擊黑幫拘54人　巡旺角食肆確保遵禁聚令

旺角警區在前日(3日)及昨日(4日)展開代號「疾響」的大型反罪惡行動，打擊犯罪團夥的非法活動及堵截其收入來源。行動中，警方共出動逾200名警力，突擊巡查旺角區一帶的地舖、樓上單位、樓上酒吧或酒牌食肆等處所，共拘捕54人，檢獲的證物總值超過100萬港元。鑑於疫情嚴峻，警方亦呼籲及提醒各處所的負責人及市民遵守禁聚令規定。

旺角警區(刑事)警司程知仁表示，警方動員逾200名旺角警區及西九龍總區人員，突擊巡查區內21個處所及26個持牌處所，共拘捕26男28女(19至70歲)。

旺角警區反黑組督察黃健雄指出，行動共搗破10個非法賭檔、3個毒窟、3個售賣色情光碟的場所及3個色情場所，其中一個色情場所是由非法入境者管理及操控。警方在相關處所共檢獲41部釣魚機、約7萬港元的懷疑賭款，逾16,000隻色情光碟、小量懷疑冰毒及可卡因等毒品，涉案證物總值逾100萬港元。

被捕人士部分人具黑幫背景，各人分別涉嫌「經營非法賭博場所」、「管有淫褻物品以供發布用途」、「管理色情場所」、「管理毒窟」、「販運危險藥物」、「非法入境」等罪名，部分人已被落案起訴，其餘人士則已獲准保釋候查。當中有15人涉嫌違反禁聚令，將會依法被票控，另有負責人及顧客違反防疫規例被發出口頭警告或勸喻。警方正追查各案背後涉案人士及其犯罪團夥，不排除有更多人被捕。

黃健雄稱，犯罪分子在民居附近經營的不法場所衞生環境惡劣，會對附近民居帶來滋擾，強調警方會繼續進行有關執法行動，遏止非法活動對居民造成的滋擾，並且提升治安，呼籲市民如發現大廈經常有可疑人士出入，甚至作出違法行為，應立即聯絡警方。

此外，警方亦回應有關旺角砵蘭街160號一間食肆昨晚被搜查一事，指案件屬相關巡查行動的一部分，以確保持牌人遵從禁聚令，期間有多間持酒牌處所及食肆受巡查，絕非針對個別店舖。而在涉事砵蘭街食肆巡查期間，警方在一個無上鎖的房間內，發現伸縮警棍等一批違禁武器及可用作違法用途的物品，遂拘捕2名分別姓王(29歲)及姓沈(25歲)的男負責人，而檢獲物品的用途仍待調查。至於在場外疑因展示「光時」標語被捕的39歲男子，警方則指與行動無關，純粹在現場發現有人違法而採取拘捕行動。案件仍在調查中，警方會繼續跟進。