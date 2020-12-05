瑪利曼中一43個自行學額全數開放　外校生機會均等

中一自行分配學位申請表已在本周四（3日）起派發，根據教育局資料顯示，今年全港英文中學學額稍為下跌，學生競爭勢趨激烈。灣仔區傳統名女校瑪利曼中學今（5日）於網上舉行升中簡介會，約有百多名人士參與。根據資料顯示，該校今年提供43個自行分配學額，全開放予外校生申請，並將與所有申請者進行面試，學生須以英語作答，校方更會與家長見面，家長可說廣東話。

瑪利曼中學為瑪利曼小學的直屬中學，校長何建儀指，明年入學之中一學額將開放予所有非直屬小學的學生，同時設有面試，不過會視乎明年初的疫情而決定是否如常舉辦。校方強調，面試內容為「非學術測試」。收生標準分為兩類，一是包括學生的學術表現、操行、課外活動及獎項，另一方面是面試表現，包括中、英語溝通能力、邏輯思維及理解能力，及態度，上述兩類比重各佔一半。

根據資料顯示，該校中一學額在明年1月4日至18日供家長申請，而3月6日將舉行面試，遞交的學生個人檔案不多於10頁A4紙。成功申請者在3月31日可透過電話或電郵獲得通知。

根據2020/21學年中學概覽資料顯示，為了使中一新生認識中學學習模式及融入校園生活，該校會在8月舉行為期一星期的中文、英文、數學以及適應校園生活的工作坊。另外，校方認為學習過程和學業成績同樣重要，因此在中一、二不設考試，而採用「持續評估」方式，中三及以上，沿用「持續評估」並輔以期考，為學生應付公開試作好準備。