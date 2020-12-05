懲教署首辦三維立體設計打印課程　6在囚人士修畢獲證書

為讓在囚人士有一技之長，提升他們將來獲釋後的就業能力，懲教署引入市場前沿技術與科技課程，於今年9月首度在白沙灣懲教所開辦「三維立體設計及打印技術證書課程」，課程總時數約40小時，最終有6位學員成功修畢課程，取得市場認可的證書。

高級懲教主任(工業及職業訓練)霍志翹表示，課程內容包括掌握基本的三維立體設計及打印工作的技術、實務技能及安全知識，學員會在導師指導下進行三維立體設計繪圖及打印工作，並學習使用三維全身掃描器等先進設備。學員利用學到的技術，設計及打印了不同類型的產品模型。他補充指，學員對新穎的課程內容甚感興趣，他們都期望將來可以投身相關行業，學以致用。

由於課程反應熱烈，署方正密鑼緊鼓再次舉辦這項課程，供更多合資格的在囚人士報讀。此外，署方計劃日後為鼓勵在囚人士在院所內保持良好行為，及積極參與各項更生計劃，合資格的在囚人士將會有機會用個人面貌打印成三維人像模型送給親友，有助他維繫與家人及朋友的關係。

懲教署一直與僱員再培訓局、建造業議會和職業訓練局等多個培訓機構合作，因應本地就業市場情況，為將於24個月內釋放並可合法居留受僱的成年在囚人士，每年提供約40項全日制及部分時間制的職業訓練課程，供不同院所的在囚人士自願報讀，範疇涵蓋建造、飲食、零售、商業、美容、美髮、物流、電腦應用、環境服務及交通服務等。