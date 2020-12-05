THEi師生助3屋苑「就地堆肥」　令園林廢物起死回生

節日後大量棄置的聖誕樹、年花將淪爲園林廢物，加重堆填區負擔。香港高等教育科技學院（THEi）獲環境及自然保育基金資助，協助私人屋苑回收住宅園林廢物，並進行「就地堆肥」，讓園林廢物「重生」。

THEi環境及設計學院推行「環保基金園林廢物新角度—私人屋苑先導計劃」，透過講座、工作坊及技術支援等方法，教育屋苑物業管理、綠化管理人員和市民大眾實行回收、循環再用園林廢物。自今年3月起為大角咀海桃灣、屯門蟠龍半島及寶琳叠翠軒提供器材和舉辦工作坊，教導屋苑「就地堆肥」及升級再造。

負責帶領學生參與計劃的THEi環境及設計學院環境學系助理教授羅敏儀指，「就地堆肥」步驟簡單，只需將回收的樹枝、較大塊的樹葉和修剪植物等放入碎枝機切碎，再放入堆肥箱混合適量的泥土和水，控制濕度、溫度和碳氮比，靜待數月至有機園林物料自行分解成肥料，即可用於屋苑的綠化空間。

羅敏儀解釋，園林廢物是可降解物質，若大量棄置堆填區，會產生包括甲烷、二氧化碳等氣體，加劇溫室效應，她指回收園林廢物製成的肥料，可增加泥土儲水力，能有效保存土壤中的養份，促進有益微生物生長，減少植物病害。她續指，「取於屋苑、用於屋苑」的做法可省卻棄置園林廢物的運輸成本，並提升大眾環保意識。

參與計劃的THEi園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士學生許信揚，會定期到屋苑檢視堆肥進度，他指，過程中可活用植物分類學、植物營養，以及土壤與環境等知識。自小對植物栽種有興趣的信揚，是全港首批成功申請發展局城市林務發展基金學習資助計劃獎學金的學生。獎學金加上課程獲「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）資助，大大減輕學費負擔，助逐步實現夢想。

參與計劃的蟠龍半島物業及設施經理葉先生滿意計劃成效，認為「就地堆肥」只需極少額外水、電、人手等開支，設施佔地不多，亦不會造成衞生問題。住戶非常支持該計劃，甚至主動提供家居的園林廢物用作堆肥。