防疫措施收緊街頭人流減　食肆職員呻蝕住做

新冠肺炎疫情反彈，港府本周三(2日)起收緊防疫措施，包括2人禁聚令、食肆晚上10時後禁堂食，及收緊至2人一枱。東網記者今午(5日)到旺角視察，其中外傭聚腳點的旺角天橋

只有近百名外傭「出動」，與以往熱鬧氣氛大相逕庭。食肆人流亦明顯減少，有餐廳職員嘆生意大跌6成，直呼「蝕住做」，料今年難以歡度聖誕。

以往大批外傭放假會於旺角一帶聚集，在旺角道行人天橋席地而坐、載歌載舞，甚至以自助餐形式開餐。但自禁聚令收緊至2人後，今日天橋明顯較往日冷清，僅部分外傭脫罩開餐，在場人士亦有分開坐，警員及食環署人員雖有到場巡邏，惟未見對聚集群眾作出勸阻或票控。對於違反禁聚令等定額罰款金額，於本月11日起將由2,000港元增至5,000港元，外傭Lia及Ranr認為罰款金額很高，外傭平均月薪只有約4,000港元，罰款比月薪高，因此會避免2人以上聚會。

旺角朗豪坊的食肆每逢周末便人山人海，大排長龍，但今日商場食肆的入座率只有近7成，而通菜街一帶部分食肆只有零星客人、門外無人排隊。食肆職員蔡小姐表示，收緊至2人一枱後營業額下跌了4成，又稱街上人流明顯減少，加上分枱坐不方便，市民外出用餐意欲亦大減。蔡又指，今次收緊措施的決定來得突然，原本打算提供優惠吸客，但現時惟有先叫停。疫情反覆，她直言對聖誕節生意不樂觀。對於罰款倍升，她認為金額算高，亦會嚇怕市民外出，但強調會加強防疫措施，包括加裝隔板。

四川菜餐廳職員郭女士表示，收緊至2人一枱後生意大跌6成，難以維持舖租及人工等成本，直呼「蝕住做」。她續指，今年5月開店，惟措施一再收緊難以「儲客」。她又對生意前景感到擔心，認為三五知己或數口之家難外出聚餐，寄望政府再發放津貼，可「捱落去」。

市民陳小姐指，收緊措施後會減少聚會，又表示一班朋友會分開行街或食飯，情況較為尷尬。她指今年不會舉行聖誕派對，將在家度節。對於定額罰款倍升，她認為針對明知故犯的人士才能發揮效用。中學生陳同學則稱，現時已轉為網上授課，加上措施收緊後難以一班朋友聚集，會減少外出，街上亦少有聖誕氣氛，對此感到掃興。