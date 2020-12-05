全港的士司機下周三起須強制檢測　為期2周

第4波新冠肺炎疫情持續爆發，食物及衞生局今日(5日)按第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》發出「強制檢測公告」，規定擬於本月25日至明年1月23日期間駕駛的士的人士，須接受新冠肺炎核酸檢測。運輸署表示，為的士司機而設的「一次性強制檢測計劃」將於下周三(9日)展開，全港各區共13個專屬檢測中心將會投入服務，開放時間為每日上午9時至下午9時，為期共2個星期，直至本月22日為止。

的士司機可於下周一(7日)起，每日上午9時至下午9時，以電話登記預約接受檢測服務，並在指定時段到指定檢測中心接受檢測服務。若有的士司機未能前往運輸署的專屬檢測中心進行檢測，他們亦可自費前往由衞生署認可私營化驗所，包括政府設立的社區檢測中心，並按相關職員的指引進行檢測。

相關的士司機在接受檢測後，須取得並保存檢測報告或載有檢測結果的電話短訊或電郵通知，以於本月25日至明年1月23日期間供執法人員查核。如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處即將實施的5,000港元定額罰款，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款，即2.5萬港元及監禁6個月。

13個專屬檢測中心地址：

香港島

●上環林士街2號停車場

●柴灣常安街近創富道政府物料營運中心停車處

九龍

●油麻地上海街250號停車場

●黃大仙道公共運輸總站停車場

●觀塘基業里渡輪碼頭巴士總站

●啟德九龍城承豐道郵輪碼頭旁的空地

新界

●荃灣青山公路荃灣段174-208號停車場

●葵涌葵義路19號葵芳停車場

●元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處

●元朗錦上路站停車場

●將軍澳駿日街工業邨公共運輸交匯處

●大埔大昌街工業邨巴士總站

●東涌順匯路港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處