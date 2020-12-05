至少18人於國安法實施前後棄保潛逃　議員質疑法官另類放生

不單止立法會前議員許智峯近日棄保潛逃，在《港區國安法》實施前後，至少有18名曾提倡香港獨立或民主自決的政治人物棄保潛逃，包括前「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、本土民主前線前召集人黃台仰及前成員李東昇、「12港人」等。有議員指法官罔顧有關人士的潛逃風險，質疑屬「另類放生」，促請收緊保釋條件。

身兼大律師的議員容海恩認為許智峯的事件，正正提醒法官涉案人士有此風險，應認真檢視每宗個案，如參考被告有多少案件在身，繼而小心謹慎地批出保釋條件。容指現時《普通法》對於批出保釋條件已有既定指引，惟較難干預法官的決定，律政司及警方亦同樣難介入，故重任在於法官。

另一議員葛珮帆指該等宣揚港獨及民主自決的人士，背後有組織、資金，潛逃風險是顯而易見，例如許智峯有外國勢力撐腰，事前亦公開進行眾籌，惟法官無視他潛逃意圖，一意孤行地批出寬鬆的保釋條件，做法非常不合理，難怪市民質疑司法機構的處理手法。葛直指「依家保釋條件出晒事」，而最近仍然繼續批出條件，質疑「黃官」是作「另類放生」，讓示威者「走佬」。

議員陳恒鑌認為有時「公眾仲叻過法官」，法官應以被告的案底、涉案數目、涉案的嚴重性等批出保釋條件，同時要特別關注政治人物與外國政府的關係。陳指接連發生10多宗潛逃個案，會令公眾對司法系統的信心受損，認為是縱容有關人士潛逃。

棄保潛逃人士包括前「民間外交網絡」發言人張崑陽，他被控參與今年6月4日，在維園舉行的未經批准集結，但他於8月離港，指基於種種安全、策略等因素，拒絕披露身在何處，有傳他正在英國。

至於陳家駒亦曾發布有關港獨的貼文，涉嫌在去年6月參與非法集結，於今年6月初逃至英國，現正因涉違反國安法而被警方通緝。陳其後於社交網站指自己的旅遊簽證即將到期，又指自己沒有足夠金錢支付「Leave Outside the Rules(LOTR)」的相關申請開支，於是發起眾籌「撲水」。

而「12港人」同樣是棄保潛逃，包括涉違國安法與壹傳媒黎智英同被捕的「香港故事」成員李宇軒、牽涉灣仔汽油彈案及華仁書院炸彈案等疑犯，12人於今年8月偷渡往台灣時被廣東省海警截獲，拘留在深圳市鹽田區看守所。

另外，在2016年旺角暴亂案中棄保潛逃的黃台仰及李東昇，2018年5月在德國獲難民庇護，他們曾公開表明會爭取外國支持推動港獨，而黃現正涉違反國安法而被警方通緝；同案唯一女被告，同屬本土民主前線的前成員李倩怡被控2項暴動罪，她在案件開審前已潛逃到台灣。

去年7月1日港島遊行後，大批示威者闖入立法會，現疑身處美國的港大《學苑》前總編輯梁繼平被票控進入或逗留在會議廳範圍罪，但一直缺席聆訊，法庭已向他發出拘捕令。

此外，因宣誓風波而被褫奪立法會議員資格的羅冠聰、前「學生動源」成員劉康及英國駐香港總領事館前職員鄭文傑，於國安法實施前流亡英國，其後因涉違反國安法而被警方通緝。羅在國安法生效前夕，突然退出有份創立的政黨香港眾志，並秘密逃至英國，他更指離港後已沒有與親人聯絡，並公開表明與他們斷絕關係。羅其後頻頻與外國政客會面，又曾出席美國聽證會，期間多次唱衰香港，呼籲各國制裁中港。

支持港獨的劉康，於今年6月下旬已到英國尋求政治庇護，其後曾呼籲外國制裁中港。鄭文傑去年被指涉嫌在內地嫖妓遭當局行政拘留，事後稱遭嚴刑逼供及政治迫害，其後前往英國並獲政治庇護。

近日亦盛傳青年新政的立法會前議員梁頌恆已經離港，現正身處美國。梁因拖欠立法會93萬港元的已發放酬金、利息及訟費，早前被立法會行政管理委員會入稟追討欠款，行管會今年8月入稟高院呈請要求頒令梁破產。