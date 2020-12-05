本港多處海岸湧現黑油膠樽　海岸義工憂漏油促政府徹查

海洋垃圾污染無日無之，近月有海岸義工在社交平台上發文，指由9月下旬起有大量被染黑或沾上油脂的膠樽沖上海岸，並分布於全港多處，重災區包括蒲台島、清水灣及石澳；有義工更在蒲台島收集到近80袋合共過百公斤的海洋廢物，並發現懷疑化學物品「白色泡泡」，擔心香港水域一帶是否曾經出現漏油情況。政府回覆指，未有發現油污及污染源頭，而海事處今年首十個月總共接獲126宗油污報告，當中32宗屬實，惟僅有1宗發現污染源頭並作出執法行動，

有海岸清潔義工在網上社交平台分享，從9月起發現全港多區如南丫島、石澳、塔門等地都發現黑色油污的膠樽，當中以蒲台島最為嚴重，擔心是否香港水域一帶曾經出現漏油情況。除了油污問題外，海洋廢物問題亦同樣嚴重，另有義工在蒲台島收集到近80袋合共過百公斤的海洋廢物，附近海岸更出現大面積「白色泡泡」，泡沫黏有黑黃色的物質。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，海面油污問題屬正常情況，因船隻的氣化油於運作過程中令油污排放出海洋，「有船的地方就有油污」。

生態教育及資源中心總監程詩灝亦指，油污問題一般於4月至5月期間較為嚴重，因風力減弱令水流速度減慢，令油污積聚，至於「白色泡沫」則是由海藻腐化形成的有機物。他慨嘆海岸廢物問題難以解決，現今有7至8成的廢物由國內漂流到香港，而國內沒有完善垃圾管理制度，導致問題愈來愈嚴重。

環保署回覆指，於今年9、10月期間，環保署分別接獲市民報告南丫島石排灣、鶴咀垃圾灣、鶴咀海岸保護區範圍及蒲台島南氹石灘發現沾有黑色油污的海岸垃圾。環保署其後派員到涉事地點實地視察，食環署及漁護署亦已進行清理，岸灘情況在清理後大致回復正常，未見對該處生態有不良影響。

環保署亦有將個案通報海事處同步跟進，惟海事處派員巡查期間沒有發現油污及污染源頭。海事處於今年1月至10月期間，總共接獲126宗油污報告，當中32宗油污報告屬實，大部分是輕微事故，海事處已立即安排承辦商作出清理。海事處人員亦到附近一帶水域尋找污染源頭，其中有1宗發現污染源頭並作出執法行動，其餘94宗在巡查涉事地點及附近一帶水域後並無發現油污。