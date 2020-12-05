美終止與港教育文化交流計劃　港府批決定短視及動機不良

美國國務院日前公布終止5個美中交流計劃，其中1項為「香港教育及文化計劃」(Hong Kong Educational and Cultural Program)。港府今日(5日)表示，有關決定建基於錯誤的假設之上，屬短視之舉，並指香港教育及文化交流計劃已實施多年，在現時最需要對話的時刻，美國國務院卻剝奪這些機會，實屬遺憾，發言人又強烈反對美國國務卿蓬佩奧錯誤的指稱。

港府發言人指出，香港教育及文化交流計劃一直由特區政府負責，並支付全部費用，一直為美國國會人員提供寶貴機會，親身了解本港發展和雙方共同關心的事宜。因此強烈反對美國國務卿蓬佩奧錯誤的說法。

發言人續指，交流計劃下的訪問行程和會面皆在賓客來港前與其商討，並得其同意，認為訪問香港行程是精心策劃的政治宣傳手段是絕對錯誤的。代表團成員在香港時，亦可於已獲其同意安排的行程以外，按其意願自由會見任何人士，而過往一直是這樣的安排。

發言人又指，這是美國當局又一個單方面和動機不良的決定，不但打擊雙方的長久合作關係，更純粹為了政治誹謗而將對話大門關上。特區政府會繼續透過駐華盛頓、紐約和三藩市的經濟貿易辦事處，廣泛接觸不同範疇的人士，解釋香港的立場和就不實的言論作出反駁。