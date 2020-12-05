中環餐廳東主猝逝座駕遭抄牌　鄰舖職員獻花擺紙牌求情

中環威靈頓街168號一幢大廈，昨午(4日)有一名姓黃(44歲)男子被妻子揭發倒斃寓所，由於現場凌亂，警方一度對案件起疑，惟經進一步調查後，懷疑黃是病發失救致死，死因無可疑。黃生前廣結人緣，不少人對其遽然離世感震驚，他在涉事大廈經營的餐廳，今日(5日)門口掛上「休息」鐵牌，未有開門營業，而門外則留有一束鮮花。有不少市民到餐廳網頁留言，既緬懷過去光顧餐廳時與黃的互動，亦對其死訊表示悼念。

黃的私家車連日停泊在大廈對出，今日被不知情的交通警抄牌發出告票，有附近店舖的女職員見狀，主動在車頭擺放寫有「此車主意外離世，請手下留情，不要抄牌，萬分感激！」的紙牌，希望警方酌情處理，同時亦在車頭獻上一朵白花致意。她大讚黃親切又樂於助人，認為他平日頗為健康，突然病故令人難以接受，不禁慨嘆人生無常。

昨午約2時，警方接獲涉事單位姓呂(41歲)女戶主報案，指歸家時發現黃倒臥屋內，全無聲。救護員聞訊趕至，證實黃已告不治，而遺體雖無發現表面傷痕，屋內財物亦無損失，惟單位一片凌亂，一度引起警方懷疑，並檢走多袋證物調查。警方今日經進一步調查後，相信黃的死因無可疑，懷疑他猝然病發致死，稍後將再安排驗屍確認死因。據悉，黃在上月底因故與呂姓妻子口角，呂疑一怒之下離家多日未歸，而黃於本周二(1日)曾致電員工稱不適，請求對方登門送胃藥，此後再未露面及與人聯繫。