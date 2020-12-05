政Whats噏：重提發展郊野公園邊陲綠化地　謝偉銓「犯禁」唔驚死？

疫情持續爆發，通關同旅遊氣泡遙遙無期，有啲坐唔定嘅香港人去酒店住宿度假(Staycation)，又搞到群組爆發。仲有邊到好去？咪就係去郊野公園行山唞抖氣囉！之不過，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)話郊野公園行山徑仲「旺過彌敦道」，話漁農自然護理署應該增加啲設施，講講下仲扯郊野公園邊陲綠化用地係咪「生人勿近」。咦！唔通佢又打嗰度主意，真係唔驚死？好多環保團體肯定鬧爆佢喎。

講到人多，依家郊野公園似乎拍得住旺區，好多行山徑長期逼爆，Tony仲形容部分郊野公園出入口分分鐘旺過彌敦道。擠迫都唔係最重要嘅問題，Tony忍唔住早前喺報章撰文，講到市民想喺郊野公園坐低唞吓、買少少飲品同小食，以至人有三急要去廁所，先知原來樣樣設施都奇缺，產生種種不便。

Tony引述漁護署嘅統計數字，近年每年大約有1200萬人次到訪郊野公園，即係平均每日人次高達3.3萬。其實郊野公園面積絕對唔細，佔全港土地總面積大約4成，但係Tony就質疑有關方面未有善用地方，甚至相當浪費。

佢話好多外國嘅國家公園設有別具特色嘅設施，例如越野單車徑、唔同類型嘅露營同宿營設施，如果近海嘅話仲會有划艇、釣魚、觀光船等活動。但佢都戴返個頭盔，話唔係建議喺郊野公園大興土木，但認為漁護署應該喺唔影響自然環境同生態下，稍為提升公園內嘅規劃同設施，例如加建乾淨，起碼無臭味，同周邊環境融合嘅現代化公廁；開闢更多唔同難度，適合唔同市民嘅行山徑；適量增加附近嘅私家車同單車泊車位，方便更多市民享用到大片珍貴嘅土地同天然資源。

講完增加設施，Tony就問到「保護環境、保育生態」，係咪就等於要將郊野公園同邊陲綠化用地，全部劃作「生人勿近」嘅地帶，唔可以做任何形式嘅規劃同發展。唔知漁護署署長梁肇輝聽唔聽Tony支笛去增加設施，但相信一定唔敢回應佢有關用郊野公園同邊陲緣化地嘅建議嘞！

雖知發展郊野公園同邊陲綠化用地一直都係惹火嘅議題，亦必定會觸動環保團體嘅神經，即刻撲出嚟大力反對，正如政府早前都委託房協研究發展有邊陲綠化用地建屋嘅可行性都已經停咗，依家Tony竟然咁大膽「犯禁」，重提用郊野公園同邊陲綠化用地，肯定啲環團唔放過佢呀！