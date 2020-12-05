12萬人Taipo大埔FB群組遭停用　Facebook：未遵守社群守則

於社交平台Facebook上有超過12萬人的「Tai Po 大埔」群組，被Facebook指因未遵守《社群守則》中有關仇恨言論的規定而遭停用，惹來大批網民批評，並呼籲大家轉用另一社交平台Mewe，該新群組截至今日(5日)晚上9時半，已有將近9000人加入。有區議員表示，Facebook突然關閉群組，會阻礙區內資訊交流。

「Tai Po 大埔」Facebook群組已成立多年，不少街坊會在群內討論區內生活，包括吃喝購物、區內社區設施的資訊，有些貼文亦會談及政治議題。該群組突然被停用，惹起大批網民不滿，質疑Facebook的審查標準、並指該行為有控制言論和政治打壓之嫌。今次亦非單一事件，早前有逾20萬成員的「天下貓貓一樣貓」群組同樣被指違反社群守則而遭停用。

大埔區議員任啟邦表示，該群組早於2013年成立，算是Facebook上最大型的地區群組，街坊每日均會在群組內發布各種生活資訊，他昨晚亦於群組中發布與新冠肺炎疫情相關的資訊，提醒街坊注意，認爲Facebook突然停用群組，會阻礙社區內的資訊流通。