上海仔今日踎完疫監　警方搜集罪證再有行動

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，兩度棄保潛逃後上月22日回港即被捕，在機場警署扣查2日獲准保釋候查，之後在尖沙咀喜來登酒店坐12日「疫監」，昨晚(5日)11時59分可離開，惟至今日(6日)凌晨時份暫未見他步出酒店。現場所見，3名便衣警員在昨晚深夜巡經酒店門口，逗留15分鐘後離去。同時亦有警車往返，加強巡邏。

消息指，上海仔仍會被監視，警方將進一步搜集更多罪證，不排除再有拘捕行動。此外，各界批評律政司一直用「拖字訣」，遲遲不起訴上海仔，擔心一旦他離開酒店或有機會再次潛逃海外，對本港司法聲譽造成影響。

現年62歲的郭永鴻，涉嫌刑事誹謗、串謀傷人及串謀刑事毀壞，22日晚上約9時在機場被警方有組織罪案及三合會調查科人員拘捕。香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈指，上海仔一案已被律政司「拖咗好耐」，認為律政司遲遲沒有動作並不合理，搜證及拘查等工作已完成，認為律政司應盡快起訴，不然社會對「上海仔有保護傘」的印象只會加深，影響司法聲譽。他又擔心若上海仔離開檢疫的酒店後，一旦「聞到𤓓味或者個保護傘撐唔開」，便會立即逃離開香港。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言，上海仔棄保潛逃一事證據確鑿，認為當局一定要追究。另外，由於上海仔曾多次被拘捕，但卻未曾被落案起訴，陳認為律政司應解釋不起訴他的理由，否則或許會對社會造成影響，質疑上海仔在香港有司法保護傘。